تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالمحافظات المختلفة، انتظاماً في حركة سفر واستقبال السفن وتداول البضائع العامة والمتنوعة وصولاً ومغادرة ووصل حجم التداول اليوم الأحد 29 يناير 13 ألف طن

11 سفينة على أرصفة المواني اليوم

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأحد، 11 سفينة، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة و 57 سيارة

حركة الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وأوضح البيان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر أن حركة الواردات سجلت اليوم 4000 طن بضائع، 289 شاحنة و28 سيارة، ولفت البيان إلى أن حركة الصادرات سجلت 9000 طن بضائع، 364 شاحنة و29 سيارات .

ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2

ووفقاً لبيان هيئة مواني البحر الأحمر فإن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين «دليلة والحرية2»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس».

تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعة 125 شاحنة بميناء نويبع

وأشار بيان هيئة المواني إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم الأحد، تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعة 125 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين «آيلة وبريدج»، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1020 راكب بموانيها .