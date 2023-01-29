«البيئة» توضح أرقام وطرق الاستعلام والشكاوى للتواصل مع الوزارة

أتاحت وزارة البيئة عددا من الطرق التي يمكن من خلالها إرسال الشكاوى والاستعلام عن كل الأسئلة والموضوعات التي تُطرح من قبل المواطنين الراغبين في العمل ضمن مشروعات بيئية مختلفة، حيث جاء من أكثر الأسئلة الشائعة التي استقبلتها وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، هو السؤال حول كيفية إرسال شكوى أو استعلام.

من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528

لذا أتاحت وزارة البيئة الرد عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، كي يكون متاحا لجميع المواطنين، حيث أكدت الوزارة على إمكانية إرسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي يمكن زيارتها من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما أشارت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إلى أنه يمكن إرسال الشكاوى والاستعلام من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528، كما يمكن إرسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

الاستعلامات على الموقع الإلكتروني الرسمي

وجدير بالذكر أن وزارة البيئة تتيح العديد من الخدمات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، كي تسهل عملية التواصل مع المواطنين الراغبين في إرسال الإستعلامات وتقديم الشكاوى الخاصة بالموضوعات البيئة سواء التغيرات المناخية، أو عوادم المركبات، كما تتيح وزارة البيئة كثير من الأجوبة على الأسئلة الشائعة التى تصل إليها، كى تكون مرجع لكل مواطن يقوم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

ليس ذلك فقط، بل تحرص وزارة البيئة على إضافة التفاصيل الخاصة بكل المشروعات والمبادرات التى تقوم بها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، بالإضافة إلى نشر وتحديث الأخبار اليومية، كى يكون هناك تواصل دائم وإطلاع على أجندة الوزارة وخطتها ضمن الموضوعات البيئية المختلفة.