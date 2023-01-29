مؤسس مبادرة معا السودانية لقناة لقاهرة الإخبارية: الثورة جاءت بعد تردي جميع الأوضاع

قالت الدكتورة نضال هاشم ياسين، مؤسس مبادرة معا ننقذ وطن، ونائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية بالسودان، إن الثورة السودانية اندلاعها في ديسمبر 2018، خرج فيها كل الشعب ليلتحم تحت راية واحدة وهو «السودان أولا»، وذلك بعدما استشعر السودانين وجود حياة معقدة في الجانب الاقتصادي والتعليم والصحة.

ياسين: نسعى لإنشاء وطن ديمقراطي حر ومستقل

وأضافت «ياسين»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الثورة السودانية أعقبها طرح الكثير من المبادرات الثورية التابعة لشباب الثورة، «لو الناس مش عايزه وطن ديمقراطي حر في المستقبل، ما كانت لتخرج الثورة السودانية المجيدة».

ياسين: يجب أن يكون لدينا حرية في الفكر السياسي

واستطردت: «نقصد بالحرية أن يكون هناك حرية في الفكر السياسي أو الاستقلالية بالرأي، وأن يقول الشخص كلامه بدون أن يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، ولا نقصد الحرية المتطرفة، حتى لا تتجه البلاد إلى الفوضى، والحرية سلاح ذا حدين، السودان كان به الكثير من الحروب والإبادات الجماعية والتطهير العرقي، وحتى في شرق السودان».

وأوضحت أن الشعب السوداني يسعى لأن يعم السلام، لأنه من غير سلام لن نستطيع بناء الدولة، «لما الناس تكون متفقه هنقدر نحقق هذا، والعدالة هي أساس الحقوق والواجبات».