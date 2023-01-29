تقدم الأعمال الإنشائية بمحطة المشير طنطاوي في مونوريل شرق النيل (صور)

تنفذ الدولة حاليا مشروع المونوريل، ضمن مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، وضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة» والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، تقدم تنفيذ الأعمال بمحطة رقم 7 المشير طنطاوى بمونوريل.

عدد محطات المونوريل

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

تفاصيل مونوريل شرق النيل

تنفذ مشروعات المونوريل على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة، ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.

ويربط مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة.