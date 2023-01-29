مسلسل وكليب لـ رضوى الزيني عقب تتويجها بلقب ملكة جمال العرب

بعد مرور قرابة 6 أشهر على تتويج المصرية رضوى الزيني بلقب ملكة جمال للعرب 2022، انهالت عليها العديد من العروض للمشاركة في أعمال فنية ليقع اختيارها على تجسيد عمل درامي نسائي ببطولة مشتركة مع عدد الفنانات العرب من سوريا وتونس والسعودية، وإنتاج لبناني مشترك مع إحدى المنصات العربية.

الإعلان عن تفاصيل العمل الفني قريبا

ورفضت ملكة الجمال رضوى الكشف عن تفاصيل العمل لحين اكتمال باقي عناصر العمل، حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمرا صحفي يُقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.

على جانب آخر، تسعى «رضوى» على صقل موهبتها الفنية بجلسات تدريب مكثقة في التمثيل والأداء الصوتي واعتبرت أن مشاركتها كبطلة في كليب لمطرب خليجي يعد أول اختبار حقيقي يبرز أداءها في التمثيل الذي يتطلبه بعض مشاهد الكليب.

آخر ظهور لـ رضوى الزيني

وكان آخر ظهور للزيني خلال مشتركتها كعضو لجنة تحكيم فى الموسم الثالث لمسابقة ملكة جمال السيدات والتى أقيمت في دبي.

كما تم تكريمها في مهرجان روائع الإبداع الذي أقيمت بقصر عابدين في القاهرة لمساهمتها في الأعمال الإنسانية ودعم العلاج المجاني لغير القادرين من مرضى السرطان.