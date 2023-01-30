ارتفاع نسب عمل المرشدين السياحيين بعد زيادة الإشغال في الموسم الشتوي

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فصل الشتاء الجاري وبالتحديد إلى كل من الأقصر وأسوان والقاهرة، أنعش عمل المرشدين السياحيين وتسبب في تراجع نسب البطالة التي ضربت قطاع الإرشاد السياحي منذ جائحة كورونا أواخر عام 2019.

المعابد الأثرية والثقافية

وأضاف لـ «الوطن»، أن زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المعابد والمتاحف والمناطق الأثرية بمصر خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري ساهم إلى حد بعيد في زيادة أعداد المرشدين السياحيين العاملين حاليا وذلك بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وتابع: «هناك أكثر من 5 آلاف مرشد سياحي مصري مقيدين حاليا كمرشدين عاملين وهم جاهزون لمرافقة الأفواج السياحية».

زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الشتاء

وأشار إلى أن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الثقافية والأثرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة تؤدي بالتبعية لرواج عمل المرشدين السياحيين حيث أن أكثر من 90% من عملهم يكون بتلك المدن، مشيرا إلى أن عمل المرشدين بالمدن السياحية الشاطئية كالغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم قليل للغاية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين أن أبرز ما يهدد عمل المرشدين السياحيين حاليا هو عدم حصولهم من شركات السياحة على الأجر اليومية الذي حددته وزارة السياحة بـ 700 جنيه في اليوم وهو ما جعل أعداد كبيرة منهم تفكر جديا في الهجرة خارج مصر إلى بعض الدول العربية وبخاصة الخليجية وذلك لعجزهم حاليا عن توفير حياة كريمة لأسرهم بسبب تلك المعوقات.

يشار إلى أن عدد المرشدين السياحيين المقيدين حاليا بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين يبلغ أكثر من 9500 مرشد، بينهم 5 آلاف مرشد عامل فقط.