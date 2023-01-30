حكم قضائي بإلزام أب بتجهيز ابنته للزواج.. والمحكمة: ميسور الحال

نشرت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صورة لحكم قضائي استثنائي يلزم أب بدفع مصاريف تجهيز زواج ابنته بقيمة 60 ألف جنيها، وذلك بعد رفع الابنة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام والدها بتجهيزها بعدما رفض القيام بذلك، فلجأت الفتاة إلى القضاء الذي ألزم الأب بتجهيزها نظرا لظروفها المتعسرة، والتخوف من العنوسة بسبب عدم توافر «الجهاز».

فتاة ترفع دعوى قضائية على والدها

ورفعت الفتاة دعوى قضائية على والدها ولكن رفضت محكمة أول درجة الدعوى، بسبب أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة، وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.

ولكن الفتاة قامت باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة، لأسباب مخالفة الشرع بأن تجهيز البنت لزوجها من أقدس واجبات الأب، والصرف على ذلك غالبا، وبالفعل حكمت محكمة ثاني درجة بإلغاء حكم أول درجة، وقضت بإلزام الأب بتجهيز ابنته، ودفع مبلغ قدره 60 ألف جنيها قيمة مصاريف جهاز المستأنفة.

وقالت المحامية دينا المقدم، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هذا النوع من القضايا استثنائي وغير منتشر بدرجة كبيرة، لكن المحكمة حكمت للفتاة في هذه القضية بحكم العادة أكثر من حكم القانون، وذلك خوفا على الفتاة من العنوسة بسبب رفض والدها تجهيزها بالرغم من أنه ميسور الحال، كما ذكر في المحكمة.

مصاريف جهاز المستأنفة

وأضافت المقدم، «قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشى أن يفوتها سن الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرا بما له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة»، وذلك يرجع إلى العادات والتقاليد التي جرت على أن يساهم الزوج ووالد الفتاة في تجهيز منزل الزوجية، مشيرة إلى أنّ المحكمة ألزمت الأب بدفع 60 ألف جنيها قيمة مصاريف جهاز المستأنفة، بما يتناسب مع دخل الأب.