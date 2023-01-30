خبير بجراحة الفم والوجه والفكين في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالقبة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، بمستشفى الأسنان التخصصي، الأستاذ الدكتور أشرف أيوب «إنجليزي الجنسية»، زمالة الكلية الملكية بإنجلترا وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكين جامعة «جلاسكو» بالمملكة المتحدة بمستشفى جلاسكو المملكة المتحدة، خلال الفترة من 16 إلى 25 فبراير المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام السبت والاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.