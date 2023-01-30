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معرض الكتاب

خبير بجراحة الفم والوجه والفكين في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالقبة

كتب:

محمد مجدي
06:04 م | الإثنين 30 يناير 2023
شعار القوات المسلحة المصرية

شعار القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، بمستشفى الأسنان التخصصي، الأستاذ الدكتور أشرف أيوب «إنجليزي الجنسية»، زمالة الكلية الملكية بإنجلترا وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكين جامعة «جلاسكو» بالمملكة المتحدة بمستشفى جلاسكو المملكة المتحدة، خلال الفترة من 16 إلى 25 فبراير المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام السبت والاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.