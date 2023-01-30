إعدام 50 كيلو جرام مجمدات فاسدة وتحرير 15 محضرا تموينيا في حملة بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج حملة مكبرة على أسواق ومخابز مركز البلينا، تمكنت من ضبط 50 كيلو جراما مجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار ضبط الأسواق والسلع الغذائية.

أشرف على الحملة سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك، برئاسة رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي والإدارة البيطرية بالبلينا، حيث شارك الدكتور محمود فريد، مدير مجزر البلينا، والرقابة الإدارية ومجلس مدينة البلينا.

إعدام 50 كيلو مجمدات فاسدة بسوهاج

وقامت الحملة التموينية بالتفتيش على المخابز والأسواق بالبلينا، وتم تحرير محضر جنح عدم إعلان أسعار ومحضر جنح عدم حمل شهادة صحية ومحضر إعدام مجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ حجمها 50 كيلو جراما، و3 محاضر نظافة عامة، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر خبز نقص وزن، ومحضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 15 محضرا تموينيا بسوهاج

كما حررت حملة تموينية بمركز طهطا 15 محضرا للتصرف بسلع تموينية «زيت تموين وأرز» دون فواتير لدى تجار السلع الغذائية والتموينية بمركز طهطا، وتم تحرير المحاضر اللازمة.