كريم الحسيني لـ«السفيرة عزيزة»: العمل المسرحي مختلف عن الدراما

قال الفنان كريم الحسيني، إن العمل المسرحي مختلف عن الدراما، باعتبار المسرح أبو الفنون والإذاعة هي الأم: «من خلال المسرح بنتعامل مع الناس كل يوم وبشكل مختلف، ولازم نحافظ على طاقتنا وبنزودها في حالة إن المشاهد مش متفاعل، والتواصل بينا بنظرة عين بدون ما نتكلم».

مسرح السينما

وأوضح «الحسيني» خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية DMC، أن العمل المسرحي مليء بالمفاجآت، وخاصة مسرح السينما: «لازم الدموع والضحك وكل التفاصيل تبقى حقيقية، والمخرج من بره شايف المشهد مختلف لذلك نصايحه مهمة، ونسبة الارتجال في مسرحية خطة «كيوبيد» قليلة لأن المخرج منضبط جدا ومتفق معانا في الأعمال».

وجهة نظر المخرج في العمل الفني

وأشار الفنان كريم الحسيني، إلى أن وجهة نظر المخرج لابد أن تحترم، ومع ذلك المخرج يتقبل التطوير بالشكل المناسب للعرض.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.