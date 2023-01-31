أمريكا تعتزم إنهاء حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا مايو المقبل

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، باعتزامه إنهاء حالات الطوارئ الوطنية لمكافحة تفشي جائحة كورونا في 11 مايو المقبل، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة استجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة.

يأتي ذلك بعد أن عاد معظم الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية، بعد نحو 3 سنوات من إعلان حالة الطوارئ لأول مرة.

التعامل مع كورونا كتهديد مستوطن للصحة العامة

وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنّ خطوة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية وإعلانات الطوارئ الصحية العامة ستعيد رسميا هيكلة الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا ليتم التعامل مع الفيروس، كتهديد مستوطن للصحة العامة يمكن إدارته من خلال السلطات العادية للوكالات، وليس من خلال حالة الطوارئ.

ترامب أعلن حالة الطوارئ الصحية في 2020

وأعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بكورونا خلال عام 2020.

وكان البيت الأبيض، عارض إنهاء إعلانات الطوارئ الآن، قائلا - في بيان - إنّ الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك، لعشرات الملايين من الأمريكيين.