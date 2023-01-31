تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، انتظامًا في حركة دخول وخروج السفن من أرصفة الموانئ.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن الموانئ تشهد اليوم نشاطًا كبيرًا في تداول البضائع وصولًا وسفرًا، وبلغ إجمالي تداول البضائع العامة والمتنوعة اليوم 11 ألف طن.

10 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم الثلاثاء، بلغت 10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و28 سيارة.

وذكر بيان الهيئة، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، و379 شاحنة و18 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و254 شاحنة و10 سيارات.

حركة السفن في ميناء سفاجا

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم ثلاث سفن، كما شهد الميناء مغادرة ثلاث سفن أخرى، قيما يشهد ميناء نويبع اليوم تداول 1700 طن بضائع عامة ومتنوعة و207 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال سفينتين، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.