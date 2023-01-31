«قباني للأثاث» تفتتح فرعها الـ31 في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة

تفتتح شركة قباني للأثاث، فرعها رقم 31 بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويضم الفرع أكبر تشكيلة من الأثاث المنزلي «غرف نوم – غرف سفرة – غرف أطفال – أنتريهات – ركنات – صالونات – نجف – سجاد – ستائر - مفروشات ومراتب – أثاث حدائق».

تلبية احتياجات العملاء

وأوضحت الشركة أن افتتاح الفرع الجديد جاء حرصا منها على تلبية احتياجات عملائها على مستوى الجمهورية، وتقديم المنتجات كافة بأفضل جودة وسعر، وطرق دفع مختلفة وضمان حقيقي على المنتجات، وتوريد مجاني لجميع المحافظات.

يذكر أن شركة قباني للأثاث بدأت في تصنيع وتصدير الأثاث المنزلي، لتلبية احتياجات عملائها كافة، واستكمالا لحرصها الشديد على أن تكون دائما أقرب إلى العملاء انتشرت في أكثر من 30 فرع على مستوى الجمهورية، في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا والصعيد والساحل الشمالي والعين السخنة.

وتهدف الشركة إلى الانتشار ليس داخل مصر فحسب، بل التوسع أيضا في الشرق الأوسط؛ إذ جرى افتتاح 3 أفرع في الإمارات العربية المتحدة، وجارٍ تجهيز أول فرع بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة الرياض.

المساهمة في التروجي للصناعة المصرية بالخارج

وساهمت الشركة مؤخرا في الترويج للصناعة المصرية بالخارج، من خلال تصديرها للأثاث لأكثر من 15 دولة على مستوي العالم، منها «تركيا - العراق – السعودية - الإمارات – البحرين – قطر – عمان - السودان – ليبيا – الكونغو - أمريكا»، وغيرها.

وتعد شركة قباني للأثاث الرائدة لقطاع الأثاث في مصر، شعارها «خليك عملي»، وهدفها تقديم منتج مصري بأفضل جودة وسعر.