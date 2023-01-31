سعر طن الحديد والأسمنت في أسواق البناء اليوم الثلاثاء

كشفت الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، عبر مواقعها الإلكترونية، وترصد السطور التالية، آخر ما استقر عليه سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.

سعر طن الحديد والأسمنت

- أسمنت حلوان اليوم نحو 1940 جنيها.

- أسمنت السويدي نحو 1995 جنيها.

- الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1900 جنيه.

- الأسمنت الرمادي نحو 1987 جنيهًا.

- العسكري بني سويف اليوم نحو 1700 جنيه.

- أسمنت السويس نحو 1950 جنيهًا.

- أسمنت المسلح اليوم نحو 1950 جنيها.

- أسمنت الممتاز نحو 1965 جنيها.

- أسمنت المصريين نحو 1720 جنيها.

- أسمنت أسيوط نحو 1750 جنيها.

- أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- أسمنت النهضة نحو 1750 جنيها.

- أسمنت وادي النيل بين 1840 جنيها و1850 جنيها.

- أسمنت المخصوص نحو 1860 جنيها.

- أسمنت أسوان نحو 1770 جنيها.

- أسمنت العسكري نحو 1840 جنيها.

-أسمنت سيناء 1840 جنيها.

-أسمنت السويس 1940 جنيها.

- أسمنت المعلم 1860 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز نحو 27765 جنيهًا.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 27077 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد المصريين نحو 28800 جنيه للطن.

- حديد بشاي 28200 جنيه.

- حديد العتال 27400 جنيه.

- حديد المعادي 27150 جنيها.

- عطية عند 27150 جنيها.

- طن الحديد في المركبي والكومي 27200 جنيه.

- 27100 جنيه سعر الطن في شركة حديد سرحان.

- مصر ستيل والمصريين 27350 جنيها.