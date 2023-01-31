«الداخلية» تنفذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

20 قضية إتجار في المواد المخدرة

ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 21 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7369 حكما قضائيا، ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.