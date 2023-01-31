رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الداخلية» تنفذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:16 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

20 قضية إتجار في المواد المخدرة

ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 21 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7369 حكما قضائيا، ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

برج القاهرة يتزين بشعار وزارة الداخلية في عيدها الـ71

أحمد موسى يستعرض نموذج محاكاة لجهود وزارة الداخلية في تلقى بلاغات الاستغاثة

تولى وزارة الداخلية عام 2011.. أبرز المعلومات عن الراحل منصور العيسوي

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية
بقلم محمد بركات