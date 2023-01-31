صاحب منزل يطعن سائقا في المعصرة بسبب «دفع الإيجار»

شهدت منطقة المعصرة جنوب القاهرة، جريمة مأساوية بعدما أقدم صاحب منزل على قتل سائق يسكن بالعقار ملك المتهم، بسبب خلافات مالية بينهما على دفع قيمة الإيجار والمياه، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وجرى ضبط المتهم.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بنشوب مشاجرة ومقتل شخص وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعى «محمد صلاح» على يد صاحب منزل يعمل مقاول من محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية على دفع قيمة الإيجار والمياه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء حسام وجدي وكريم عبد العاطي معاونا مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حول الموقف القانوني المتوقع

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية، يقول الخبير القانوني أحمد أبو العز في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.