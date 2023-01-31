ضبط 1471 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1471 قضية تموينية متنوعة.

التحفظ على 11 طن أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملات قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 11 طن أرز أبيض، و18 قضية بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة بمضبوطات بلغت 7,855 طن أرز أبيض، و40 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 144 طن أرز شعير.

كما تم ضبط قضيتي حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت طن أعلاف حيوانية، وقضيتي بيع أعلاف حيوانية بأسعار مغالى فيها بمضبوطات بلغت 18,855 طن أعلاف حيوانية و5 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 14 طن أعلاف حيوانية، و4 قضايا غش أعلاف وأسمدة بمضبوطات بلغت 48 طن أعلاف حيوانية و166 طن أسمدة ومخصبات زراعية.