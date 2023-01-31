«النواب» يوافق على اتفاقية لدعم المشروعات الزراعية والتنمية الريفية مع أمريكا

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022، الخاص بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول «أرضي»، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29-9-2022.

توفير فرص عمل في الزراعة

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، عن أنّ الاتفاقية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية، للاستمرار في تحقيق أهدافها في مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر «بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر- وأسوان»، ودلتا النيل والقاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.

مبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية

وأوضح التقرير، أنّ الاتفاقية تهدف إلى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.