لماذا يتخوف بعض الأشخاص من الاعتذار عن الخطأ؟.. استشاري نفسي تجيب

اعتراف الفرد بالخطأ والاعتذار عنه من القيم الراقية التي تعود بصورة مباشرة للتربية، فالخطأ من سمات البشر، لكن السلوك يختلف من شخص لآخر، فهناك من يتملكه الكبر والغرور ظنًا منه أنه أمر يقلل منه، على الرغم منه أنه أحد أبرز الآداب المجتمعية الحميدة.

وقالت الدكتورة ولاء صبري، أستاذ الطب النفسي كلية الطب جامعة عين شمس، إن الاعتذار عن الخطأ يرجع بصورة أساسية للتربية السليمة التي يحصل عليها الطفل في بيئته، وغرس الآباء في أطفالهم ضرورة تحمل مسؤولية القول والفعل الصادر عنهم.

أسباب تخوف البعض من الاعتذار

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» على فضائية «TEN»، أن تخوف البعض من الاعتذار يرجع لعدة أسباب، أهمها كبرياء البعض، واعتقادهم أن الاعتذار قد يقلل منهم، وأيضًا تخوف البعض من أن يرفض الشخص الآخر الاعتذار، كما بعض الأشخاص لا يكترثون كثيرًا بمشاعر الآخرين.

دور الآباء في الاعتذار

وشددت أستاذ الطب النفسي على أهمية دور الآباء في توجيه أبنائهم عند الخطأ بضرورة تقديمهم للاعتذار، والاستماع لهم للتعبير عن أسباب الخطأ والمشكلات التي قاموا بها، وما شعروا به من مشاعر مثل الغضب والغيرة وغيرها، سواء مع أخوتهم أو أقرانهم، إذ أن إعطاء الأطفال الوقت ليشرحوا الخطأ أمر مهم جدًا.