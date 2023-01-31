شعبة المواد الغذائية: لا يوجد نقص في أي سلعة بالأسواق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط للسوق المصرية مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل.

استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع

وأضاف المنوفي، في بيان، أن استمرار الإفراج الجمركي التي تقوم به الدولة، سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرا إلى الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة، وكتابة الأسعار على عبوات السلع، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الحالية، وتوفير السلع الغذائية بشكل دائم وبأسعار تناسب الجميع.

توفير السلع الضرورية للمواطنين

وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية، أعطت توجيهات للحكومة المصرية بالعمل أكثر على امتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، ومنها تداعيات كورونا، وموجة التضخم العالمي، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تدهور في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هذه التطورات خارجة عن إرادة مصر، وجاءت في ظل محاولات التعافي من تأثيرات أزمة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت توفير السلع الضرورية للمواطنين، والحيلولة دون نقص في أي سلعة، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.