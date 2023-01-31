«البنك الأوروبي»: مصر من أكبر منتجي ومزودي الطاقة في أفريقيا

ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه منذ أن بدأ الاستثمار في مصر في عام 2012، تمويلات بقيمة أكثر من 10 مليارات يورو من خلال إقامة 160 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي في شكل قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض الثانوية، وتسهيلات تمويل التجارة.

وأشار البنك، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن سيجرى توفير ما مجموعة 175.5 مليون دولار للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص؛ بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مصر أكبر منتجي ومزودي الطاقة

وأوضح البيان، أن مصر تُعد من بين أكبر منتجي ومزودي الطاقة في إفريقيا، وهي أيضًا واحدة من أكثر البلدان المأهولة بالسكان في المنطقة بعدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، وعليه يتزايد الطلب على المياه والطاقة بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع.

ولفت إلى تصدي برنامج «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر» لهذه التحديات من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز كفاءة استخدام المياه، والإدارة المستدامة للأراضي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد، ويقدم البرنامج أيضًا حزمة مساعدات فنية متكاملة وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي وتمويلًا مشتركًا بشروط ميسرة من صندوق المناخ الأخضر.

سلاسل قيمة أكثر إخضرارًا

َوعرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أثناء الفعالية استراتيجيات لدعم التحول الأخضر في مصر وناقش الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع المالي من خلال التوافق مع اتفاق باريس للمناخ.

وتناقش ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلو البنوك الشريكة المحلية بشأن الشراكة المبرمة بينهم في إطار برامج «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر» و«سلاسل القيمة الخضراء» في مصر، بالإضافة إلى دورهم في جعل سلاسل القيمة أكثر اخضراراً من خلال تسهيل الاستثمارات التجارية في التكنولوجيا الخضراء.

قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: «تنتهج مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، وكما هو الحال في أوروبا يمكن أن يساعد هذا في بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعد المرحلة الثانية من اتفاقية تمويل الطاقة الخضراء نموذجاً للدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لتشجيع وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر».

تعزيز الاستثمارات الخضراء

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج مرافق التمويل الأخضر في مصر، 240 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد والتكيف مع آثار تغير المناخ والاقتصاد الدائري