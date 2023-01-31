مصر تحتل المركز الـ20 ضمن قائمة كبار منتجي الصلب في العالم خلال 2022

احتلت مصر المركز الـ20 ضمن قائمة كبار منتجي الصلب في العالم خلال العام الماضي، وفقا لتقرير صادر اليوم عن الاتحاد العالمي للصلب، قائلا إن مصر أنتجت 9.8 مليون من الصلب الخام، متقدمة على السعودية وبولندا والنمسا وبلجيكا، التي بلغ إنتاجها 9.1 مليون طن، و7.7 مليون طن، و7.5 مليون طن، و6.9 مليون طن على الترتيب.

وبحسب التقرير، احتلت مصر المركز الأول عربيا في إنتاج الصلب، حيث حل كبار المصدرين العرب في ترتيب متأخر عن مصر، إذ جاءت الجزائر في المرتبة 39 بإنتاج 3.5 مليون طن، والإمارات العربية المتحدة في المركز الأربعين بإنتاج 3.2 مليون طن.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي إنتاج العالم من الصلب الخام مليار و878 مليون طن في العام الماضي بانخفاض 4.2% مقارنة بعام 2021.

الصين تحتل قائمة الدول الأكبر إنتاجا

واحتلت الصين قائمة الدول الأكبر إنتاجا بأكثر من مليار طن وحدها، تلتها الهند بإنتاج 124.7 مليون طن، ثم اليابان بـ89.2 مليون، والولايات المتحدة بـ80.7 مليون طن، وروسيا بنحو 71 مليون طن، ثم كوريا الجنوبية بـ65.9 مليون طن.

وأظهر التقرير، أن ألمانيا احتلت المركز السابع ضمن قائمة كبار المنتجين بإنتاج 36.8 مليون طن، تلتها تركيا بإنتاج 35.1 مليون طن، ثم البرازيل بإنتاج 34 مليون طن، وإيران بإنتاج 30.6 مليون طن.

تراجع الإنتاج سيطر على أداء أغلب الكبار

وقال التقرير، إن تراجع الإنتاج سيطر على أداء أغلب كبار المنتجين في ديسمبر الماضي، حيث أنتجت الصين 77.9 مليون طن، بانخفاض 9.8% عن ديسمبر 2021.

وأنتجت الهند 10.6 مليون طن، بزيادة 0.8%، أنتجت اليابان 6.9 مليون طن بانخفاض 13.1%، وأنتجت الولايات المتحدة 6.5 مليون طن بانخفاض 8.3%، كما تشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.5 مليون طن، بانخفاض 11.3%.

وأنتجت كوريا الجنوبية 5.2 مليون طن، بانخفاض 11.6%، وألمانيا 2.7 مليون طن، بانخفاض 14.6%، وتركيا 2.7 مليون طن، بانخفاض 20%، وأنتجت البرازيل 2.5 مليون طن بانخفاض 5.2%، كما أنتجت إيران 2.7 مليون طن بزيادة 3.3%.