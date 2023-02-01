آدم ساندلر وجينيفر أنستون يعودان في الجزء الجديد من «Murder Mystery»

عاد آدم ساندلر للتعاون مع النجمة جنيفر أنيستون في بطولة الجزء الثاني من فيلم «Murder Mystery»، وذلك بعد 4 سنوات من إصدار الجزء الأول من الفيلم في 2019 على إحدى المنصات الشهيرة، وتتابع الأحداث في الجزء الثاني «نيك» و«أودري» اللذان يعملان محققان، ويحاولان بإنشاء وكالة خاصة للتحقيقات.

وبدأ تصوير الفيلم في أواهو، هاواي في يناير 2022، وانتهى في نهاية أبريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يتم طرحه في 31 مارس المقبل على إحدى المنصات.

جينيفر أنستون عن «Murder Mystery 2»: الناس بحاجة إلى أعمال كوميدية

وتحدثت جينيفر أنستون عن الجزء الثاني من «Murder Mystery»، قائلة: «الابتعاد عن المنزل لما يقرب من 3 أشهر كان تحديا بالنسبة لي لأنني لم أكن بعيدة من قبل عن كلابي طوال تلك المدة منذ بداية جائحة كورونا»، وأضافت أنها شعرت «بعدم جدوى» صنع فيلم كوميدي بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا في فبراير، لكنها سرعان ما تذكرت أهمية الضحك في حياة الناس.

وتابعت: «ذكرت نفسي أن هذا ما يحتاجه الناس، يريد الناس أن يضحكوا وبحاجة إلى أعمال كوميدية، الناس يحبون أن يتوقفوا عن التفكير ولو لمدة دقيقة».

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «Murder Mystery»

ويضم فريق عمل الجزء الثاني من الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: جودي تيرنر سميث، ومارك سترونج، وميلاني لوران، جون كاني، كوهو فيرما، إنريكي أرس، زورين فيلانويفا، توني جولدوين، وآني مومولو، وداني بون.