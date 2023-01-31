الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية على 6 محافظات وبرودة ليلا

كشف الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية، كما تشهد بعض المحافظات نشاطا للرياح على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضح خبراء الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات حيث تشهد محافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، سقوط أمطار رعدية بنسبة من 40 إلى 60%، وتكون مصحوبة بحبات البرد.

فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء

وأوضح البيان تعرض محافظات الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، إلى سقوط أمطار متوسطة تترواح نسبتها من 30 إلى 40 %، وتشير التوقعات امتداد الأمطار حتى تصل إلى محافظة القاهرة بنسبة 30% على مدار اليوم.

كما تشهد محافظة بورسعيد، سقوط أمطار رعدية تصل أيضا إلى 60%، تقريبا على فترات متفاوتة.

انعدام فرص سقوط الأمطار غدا في الصعيد

وذكرت الأرصاد انعدام فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد الجهات المعنية في المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات الجوية والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.