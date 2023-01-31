اتحاد شباب حزب التجمع بالفيوم ينظم دورة «الموظف الإيجابي»

كشف حزب التجمع بالفيوم عن تكريم عدد من العاملين بالقطاعات العامة والحكومية لدورهم المتميز، حيث تم تكريم سليمان داود مدير إدارة التموين لبندر أول و3 مفتشين و7 موظيفين بالإدارة وعامل وسائق.

حزب التجمع

كما كرمت أمانة حزب التجمع بمحافظة الفيوم حرزالله مدير مديرية التموين بمحافظة بعد أن ر صدت تمييزًا فى أداء بعض مفتشين التموين بإدارة بندرأول بالمحافظة وفوزهم بجائزة الموظف الايجابي لعام 2022/2023.

وقال أحمد الشاعر أمين شباب حزب التجمع بالفيوم، التكريم جاء بعد المجهود التي قامت بهذه الإدارة بعد شن عدة حملات لمواجهة جشع التجار ومواجهة موجة الغلاء وضبط عدة مخالفات عن طريق إدارة التموين بندر أول بناء على تعليمات وكيل الوزارة.

وأضاف أن حزب التجمع يبحث عن النماذج المضيئة لبث الأمل فى وسط أجواء مليئة بالشحن السلبي للمواطنين فكان دور أمانة التجمع بالفيوم برصد الموظفين الإيجابين للعام الثاني على التوالي، حيث عمل استفتاء جماهيري على مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية شهر يناير حول مسابقة بعنوان «موظف إيجابي» واختيار عينات عشوائية من المارة فى شوارع محافظة الفيوم عن مدى استجابة الإدارة لمشاكل المواطنين وسرعة حلها.

ورصدت أمانة حزب التجمع بالفيوم وأمانة اتحاد الشباب بالمحافظة تميزًا فى أداء مفتشين التموين ببندر أول بمحافظة الفيوم وجاء التكريم بحضور حسن جبر أمين حزب التجمع بالمحافظة واسماء روبي نائب رئيس الإتحاد النسائي وعبدالغفار محروس وحبيبة مبارك ممثلا اتحاد الشباب.

نقابة الأطباء

جدير بالذكر بأن أمانة الحزب بالمحافظة قد كرمت وائل إسماعيل موظف بالتأمين الصحي وتكريم د. محسن جمعة " طبيب " لمساهمته الدائمة فى المساعدة الطبية بحالات محدودة الدخل وكشفه لا زال بأجر رمزي بالرغم من شهرته الواسعة ومنصبه بنقابة الأطباء وأحمد هديب مدير اداري بمحكة الأسرة لمحاولاته المستمرة لخدمة الناس والتغلب على اى عقبات دون أن يجعل المواطنون ينتظرون طويلا و د. مجدي توفيق رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والتربية ودار علوم وناقد روائي متميز ومحمد مجدي موظف بالسجل الممدني وهشام طلعت موظف ببنك القاهرة وعفاف فسان مدير مدرية النهضة وأيضا مدير مدرسة أم المؤمنين.