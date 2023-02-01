«عم محمد» يصنع إبر الخياطة من منشر الغسيل: سهلة ومربحة ولها زبون (صور)

صدق من قال إن الحاجة أم الاختراع، وطبّق هذا القول العم «محمد الجبالي» ابن محافظة الشرقية، ويعمل بجمع المخلفات المواد الصلبة وفرزها ثم بيعها، فاحتاج لإبرة حياكة غليظة «مسلّة خياطة» لاستخدامها في عمله وخياطة الخيش والبلاستيك، ولم يجدها في السوق، فصنعها من سلك منشر الغسيل بأدوات بسيطة، وقرر جعلها وسيلة للكسب الحلال والرزق.

يقول عم محمد الجبالي، ابن مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه صنع الإبرة أو «مسلة الخياطة» كما هو اسمها بالريف، تلك التي تحتاج لخيط سميك كخيوط الدوبارة، لتخييط الشكائر البلاستيك والخيش أو التنجيد، لافتا إلى أنه لم يجدها في السوق، فقرر أن يصنعها لنفسه ولمن يحتاجها من أهل قريته.

فكرة منشر الغسيل مصدر للرزق

ويوضح أنه استخدم منشر الغسيل المعدن المستخدم في منزله لتجفيف الملابس، وخاض تجربته الأولى التي نجحت بمساعدة الأدوات الدقيقة البدائية اليدوية بمنزله، لافتا إلى نجاح فكرته فقرر أن يوفرها لجيرانه، موضحا أنه فكر جديا أن يجعلها مصدرا للرزق وأن يجهزها لبيعها لتجار لطرحها بالأسواق.

أطوال الإبر متفاوتة من 5 لـ50 سم

ويضيف الجبالي أنه صنع منها أحجاما متفاوتة بدءا من 5 سم وحتى 50 سم، لافتا إلى استخدام أدوات حجر جلخ وذلك لتنعيم مؤخرة الإبرة بعد ثقبها بشنيور دقيق صغير الحجم، وسن المقدمة الأمامية للإبرة لتسهيل غرز الإبرة كما أنه طورها وثقب ثقبين لتناسب الخياطة والخيط المختلفين.

حرفة سهلة ومربحة ولها زبون

ويختتم العم محمد في حديثه لـ«الوطن»، أنه بدأ بالتفكير جديا في استخدامها كحرفة بسيطة وغير مجهدة، فضلا عن رواج الإبرة واحتياج المستهلكين لها، لافتا إلى أن زنة كيلو من سلك منشر الغسيل يستطيع أن ينتج عددا كبيرا من إبر الخياطة وتكلفته 10 جنيهات فيما تباع القطعة من الإبر بمتراوح 3 إلى 5 جنيهات ولها زبائن كثر، لافتا إلى أن الإبرة تستغرق دقائق معدودة في صناعتها.