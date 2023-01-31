كواليس مقتل سائق على يد صاحب منزل في المعصرة بسبب الإيجار

طعنة واحدة في القلب كانت سببًا في مقتل سائق المعصرة الشاب الثلاثيني «محمد صلاح» على يد مقاول داخل شقته، بسبب تأخره في دفع قيمة الإيجار للمتهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

التأخير في دفع الإيجار

3 دقائق فقط.. مدة الشجار التي جمعت المقاول وسائق المعصرة بسبب معاتبة مالك العقار للسائق على التأخر في سداد قيمة إيجار شقته، وخلال الشجار قدم الأخير تبريرات بأن ظروفه المادية صعبة، وطلب مهلة لمدة 30 يومًا أخرى، وبعدها سيكون ملزمًا بدفع أجرة شهرين للمقاول الذي استشاط غضبًا، وطالب سائق المعصرة أن يترك الشقة فاحتدم الشجار وأمسك خلاله المتهم سكينًا وطعن السائق طعنة استقرت في القلب فأودت بحياته.

المتهم بقتل سائق المعصرة يعترف

وأمام النيابة العامة حكى المتهم خلال جلسة التحقيق معه ظهر أمس إنه لم يخطط لقتل سائق المعصرة بل ذهب لمطالبته بسداد الإيجار، فما كان منه إلا أن ماطل في السداد مرات متكررة فنشبت بينهما مشاجرة وقت أن كان المتهم يمسك بسكين المطبخ فطعن المجني عليه به فمات على أثرها.

وادعى المتهم خلال التحقيقات أنه كان في حالة دفاع عن النفس لأن المجني عليه هدده بالقتل في حالة عدم الانصراف من أمام الشقة، ما أثار حفيظة المتهم الذي طالبه بإخلاء الشقة وتركها ومغادرة المنزل وخلال التجاذب في الحديث وتبادل الشتائم دار شجار انتهى بقتل أحدهما على يد الآخر.

تحريز السكين المستخدم في قتل سائق المعصرة

أرشد المتهم عن مكان السكين المستخدم في جريمة قتل سائق المعصرة، وتم تحريزها من قبل جهات التحقيق وأرسلته النيابة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية وواجهت المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم تنفيذ جريمته.

عقوبة القتل العمد: الإعدام

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام :"يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها