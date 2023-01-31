222 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في سادس أيامه

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الثلاثاء، 222 ألف زائر؛ ليصل إجمالي عدد الزائرين للمعرض منذ فتح أبوابه للجمهور يوم 26 يناير حتى الآن نحو مليون و329 ألفا و822 شخصا.

تسهيل دخول الجمهور

وقال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن إدارة المعرض هذا العام نجحت في تسهيل دخول الجمهور من خلال التنسيق والاعتماد على الحجز الإلكتروني، وهو ما ساعد على دخول الجمهول للمعرض بسلاسة وسرعة بالرغم من الأعداد الكبيرة.

رحلات جماعية للمعرض

وأشار إلى أن المعرض يشهد يوميا عددا من الرحلات الجماعية سواء كانت للمدارس أو الجامعات، بمتوسط 15 رحلة يوميا، وأكد أن العروض الفنية والتراثية اليومية المصاحبة للنشاط الثقافي بالمعرض تساعد على جذب المواطنين بشكل كبير.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.