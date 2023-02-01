أكشاك للتوعية الأسرية لجمهور المعرض بالمجان

نجحت فرق العمل المسئولة عن مجموعة من المبادرات المجتمعية فى جذب انتباه زوار معرض الكتاب، وتقديم خدمات التوعية الأسرية والتربوية بالمجان، عبر مجموعة من الأكشاك الخدمية التى تستقبل زوار الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المستمر فى فعالياته حتى 6 فبراير الجارى، وشهدت هذه الأكشاك رواجاً كبيراً من خلال أنشطة تفاعلية وألعاب للأطفال، منها السلم والثعبان وبنك الحظ، بجانب عدد من المسابقات تنتهى بتوزيع الجوائز على الفائزين، وسط حالة من التفاعل الجماهيرى والإقبال الملحوظ.

توظيف ألعاب الأطفال لدعم المعرفة واستخدام المسابقات والهدايا لحث الفئات المستهدفة على المشاركة

يقول أحمد أبوالخير، منسق بمشروع «2 كفاية»، ومندوب وزارة التضامن بالمعرض، إن لديهم مجموعة من المشروعات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الأكشاك منها «مودة» و«2 كفاية»، وبرنامجا «وعى» و«المواطنة»، بجانب صندوق مكافحة الإدمان، كما نقدم توعية من خلال برنامج «مودة» للمقبلين على الزواج، ونجيب عن أسئلة حول أسس اختيار شريك الحياة وكيفية الوصول لزواج سليم، وبناء علاقة زوجية ناجحة.

مسئول «وعى»: نقدم خدمات تخص 12 قضية تهم الأسرة المصرية.. ومنسق «مودة»: نعمل على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد

وأضاف أن برنامج «وعى» يتحدث عن 12 قضية منها: (صحة الأم والطفل والنظافة الشخصية والهجرة غير الشرعية والوحدة الوطنية وتنظيم الأسرة)، فضلاً عن برنامج «المواطنة» الذى يتحدث عن المحافظات المصرية، موضحاً وجود أنشطة تستهدف تعريف الأطفال بمحافظات الجمهورية وتاريخها، إضافة لوجود العيادة القومية التى تقدم التوعية لمختلف الأعمار السنية والفئات المجتمعية.

وأشار إلى أن التوعية تكون عن طريق بعض الأنشطة منها ألعاب مثل السلم والثعبان التى يتم توصيل معلومات بها للأطفال عن كيفية احترام ذوى الاحتياجات الخاصة وأهمية التعليم وتنظيم الأسرة، لافتاً إلى الاعتماد على توصيل المعلومات للأطفال بشكل مختلف عبر لعبة المواطنة التى تستخدم بنك الحظ للتعريف بالمحافظات المصرية، وفى النهاية من يكسب يحصل على جائزة عبارة عن هدية بسيطة من الوزارة مثل حقيبة أو كاب أو تيشيرت.. وغيرها من الهدايا التى تناسب جميع الأعمار.

وقال محمود المصرى، المنسق ببرنامج «مودة»، إن البرنامج مشروع قومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، أطلقه رئيس الجمهورية 2018 للحد من نسب الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج، مضيفاً أنهم يستهدفون الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، بجانب أكثر من مبادرة يعملون عبرها لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، منها مبادرة تدريب المخطوبين بشرط حضور الطرفين، ومبادرة لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم.

وأوضح «المصرى» أن نشاط المبادرة منتشر على نطاق واسع فى جميع المحافظات عن طريق مراكز الشباب ومديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن المشروعات مقسمة إلى 3 جوانب منها النفسى والاجتماعى والذى يعمل على كيفية اختيار شريك الحياة والمعايير التى يمكن البناء عليها فى الاختيار، والمشكلات الزوجية وكيفية التعامل معها، وأشكال التواصل المختلفة سواء التواصل الإيجابى أو السلبى، والجزء الثانى الجانب الصحى، يتم التحدث فيه عن أهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة، بجانب أهمية اللجوء للمتخصص فيما يتعلق بالجوانب الصحية.

وأكد أن هناك تفاعلاً كبيراً من جمهور المعرض على الأكشاك، لافتاً إلى أنهم موجودون على مدار اليوم لتلقى الأسئلة عن بعض المشكلات التى تواجههم ونحاول مساعدتهم فى حلها والإجابة عليها، لافتاً إلى تقديم خدمات للجمهور هدفها الاستقرار الأسرى.

وأشار إلى أنهم استقبلوا بعض الشكاوى من الأمهات تتعلق بالتربية وكيفية التعامل مع الطفل العنيد، مضيفاً أنه قدموا لهؤلاء الأمهات شرحاً وافياً لأنماط التربية المختلفة وكيفية التعامل مع كل نمط وأساليب التربية الإيجابية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نستهدف الأسر والشباب والأطفال لمساعدتهم على حماية أنفسهم

وتحدثت أسماء محمد، مسئول إدارى بكشك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن أهداف الصندوق، والتوعية التى يقدمونها للجمهور بمختلف أعماره على مدار اليوم، ومنها التوعية ضد مخاطر الإدمان والتدخين والتدخين السلبى، من خلال استهداف الأسر والشباب من الجنسين وكذلك الأطفال، لمساعدتهم على حماية أنفسهم من أضرار المخدرات ومساعدة المحيطين بهم ممن دخلوا دائرة الإدمان.

وأوضحت أن رسالتهم هى «أنت أقوى من المخدرات»، التى يتبعها عدد من الأنشطة التفاعلية التى يتم تقديمها للأطفال لحثهم على الحفاظ على صحتهم من خلال الألعاب والأنشطة المتنوعة عبر كراسة فكر ولون وجائزة منتظرة، بجانب قصة «أنت البطل» التى تحكى عن النجم محمد صلاح باعتباره قدوة حسنة للأطفال، وشرح مصادر الثقة التى يمكن أن يلجأ لها الطفل وهم الأهل فى المقام الأول وبخاصة الوالدين لحمايتهم ومساعدتهم