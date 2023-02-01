مصانع الحديد تعلن قائمة الأسعار الجديدة.. و«الشعبة»: تفاؤل بتراجع الخامات

أعلنت مصانع الحديد اليوم، قائمة أسعار حديد التسليح، وسجّل سعر طن الحديد بشركة عز سعر 28450 جنيها فيما جاء سعر طن حديد المراكبي بـ 27,200 جنيه، وحديد المصريين 27350 جنيها.

ويصل سعر طن الحديد في شركة بشاي 28200 جنيه، وحديد العتال 27400 جنيه، وحديد عطية 27150 جنيها، وحديد سرحان 27100 جنيه، وحديد الكومي 27200 جنيه، وحديد المعادي 27150 جنيها.

أسعار الأسمنت

وسجل سعر طن الأسمنت المسلح 1930 جنيها، وأسمنت النصر 1905 جنيهات، وأسمنت وادي النيل 1840 جنيها وأسمنت المخصوص 1900 جنيه والعسكري 1840 جنيهًا، وأسمنت السويدي 1980 جنيهًا.

وأعرب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية عن تفاؤله بشأن أسعار الحديد مستقبلاً في ظل تراجع أسعار الخردة والبيليت عالميًا.

استقرار على أسعار خام الحديد والبيليت والخردة

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استقرارا في أسعار خام الحديد والبيليت والخردة عالميا وذلك خلال تعاملات آخر أسبوع من شهر يناير الماضي، حيث انخفضت أسعار حديد التسليح مقارنة بأول شهر يناير والأسبوع الثاني من يناير الماضي.