قناة القاهرة الإخبارية: خلافات سياسية تعرقل عملية انتخاب رئيس جديد للبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لبنان، إن اهتمامات الصحف اللبنانية ركزت اليوم بشكل أساسي على الحراك السياسي من أجل إحداث خرق في الجمود الذي يصيب عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، موضحا أن هناك تحركات يقوم بها السياسي البارز وليد جمبلاط، وكان في لقائه مع رئيس مجلس النواب، أمس، نبيه بري، لمحاولة إحداث توافق على مجموعة من الأسماء التي سيتم طرحها خلال الجلسات المقبلة.

عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد متوقفة على مدار أسبوعين حتى الآن

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، خلال جولة في الصحف أن عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد متوقفة على مدار أسبوعين حتى الآن بسبب الخلافات العميقة التي دخل على إثرها عدد من النواب في اعتصام داخل مجلس النواب.

الخلافات السياسية

واستطرد مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، أن جلسات مجلس الوزراء معطلة بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل عمل مجلس الوزراء، وكان هذا أيضا من العناوين السياسية البارزة في الصحافة اليوم.

العنوان الأبرز: طرح أسماء جديدة للرئاسة

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان أن العنوان الأبرز كان طرح أسماء جديدة للرئاسة وعلى رأسهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بالإضافة إلى إعلان الثنائي الشيعي بشكل واضح عن دفعهم بسليمان إفرنجية في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب المقبل، وربما تنحصر الرئاسة اللبنانية بين هذين المرشحين.