أهم المعلومات عن الملياردير كولومويسكي بعدما هاجمت السلطات الأوكرانية منزله

داهمت السلطات الأوكرانية منزل رجل الأعمال الملياردير إيهور كولومويسكي، يوم الأربعاء، كجزء من تحقيق في جرائم مالية محتملة، حسبما نقلته وكالة «رويترز»، ولم تصدر قوات الأمن أي بيانات عن العملية.

أهم المعلومات عن كولومويسكي

«كولومويسكي»، يعد واحدًا من أغنى الرجال في أوكرانيا وحليف للرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي شن حملة على رجال الأعمال الأثرياء المعروفين باسم «الأوليجارشية» في أواخر عام 2021، قبل الأزمة الروسية الأوكرانية العام الماضي.

ويسكن«كولومويسكي» وسط مدينة دنيبرو، ويمتلك مجموعة من الأصول بما في ذلك واحدة من أكثر القنوات التليفزيونية تأثيرًا في أوكرانيا، ودعمت حملة زيلينسكي الانتخابية في عام 2019، لإزاحة بوروشينكو.

3 أغني رجل في أوكرانيا عام 2006

وطبقًا لصحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية، وهي واحدة من ثلاثة منافذ على الأقل التي أبلغت عن الغارة على منزل كولومويسكي، بأن الخطوة تتعلق بتحقيق في الاختلاس المزعوم للمنتجات النفطية والتهرب من الرسوم الجمركية، وتم بحث الأمر من قبل مسؤولين من جهاز أمن الدولة الأوكراني، ومكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا.

وكولومويسكي كان الحاكم السابق لدنيبروبتروفسك أوبلاست، ورئيس نادي دنيبرو دنيبروبتروفسك، وفي عام 2006 صُنف كثالث أغنى رجل في أوكرانيا بعد رينات أحمدوف وفيكتور بينتشوك.