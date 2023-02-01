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معلومات عن المدفعة الروسية «آر بي كيه 8».. مضادة للغواصات

كتب:

أحمد عادل موسى
01:20 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
المدفعة الروسية «آر بي كيه 8» - تعبيرية

المدفعة الروسية «آر بي كيه 8» - تعبيرية

تمتلك روسيا مدفعية من طراز «آر بي كيه 8» التي تزود بها سفنها الحربية لمكافحة الغواصات، حيث إن الغواصات تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية في عرض  البحر، بسبب احتمالات اكتشافها تكون منخفضة في ذات الوقت التي تمتلك فيه أسلحة هجومية فتاكة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن المدفعية الروسية «آر بي كيه 8» لردع الغواصات، حيث جاءت كالتالي:-

- تتسلح «آر بي كيه 8» بعيار 212 ملم.

- ويصل أقصى مدى للمدفعية 4300 متر وأقل مدى 600 متر.

- ويبلغ وزن النظام دون ذخيرة إلى 9 أطنان حيث يصل وزن القذيفة الصاروخية 112.5 كجم.

- ويصل طول القذيفة نحو 183.2 سم ويبلغ وزن الرأس الحربي نحو 19.5 كجم.

كفاءة مدفعية «آر بي كيه 8» تصل إلى 80%

- وتحمل المدفعة الروسية «آر بي كية 8»، 12 أنبوبا من أنابيب الإطلاق.

- وتقدر المدفعية أن تشتبك مع غواصات تبحر على عمق ألف متر تحت سطح الماء وتصل كفاءة إصابتها نحو 80% عندما يتم الإطلاق عليها.

- ومن إمكانيات المدفعية أيضا أنها في خلال 15 ثانية تقدر على إطلاقها للنار من رصدها للهدف.

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بقلم أحمد عادل موسى