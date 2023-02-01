حملة بنطاق القاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط المخالفين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية.

واستهدفت الحملة دائرة قسمي شرطة مدينة نصر أول وثان وأسفرت جهودها عن ضبط 12 شخصا لارتكابهم مخالفات «إدارة منشأة دون تصريح - مزاولة مهنة دون ترخيص - إشغال الطريق العام - تلويث البيئة – إلقاء مخلفات بالطريق العام – سرقة تيار كهربائي – إتلاف المزروعات – سرقة وصلة مياه- 60 مخالفة إزالات إدارية»، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات بكافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري.