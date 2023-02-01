مسابقة «اختر هديتك» في جناح الأزهر ترسم البهجة على رواد معرض الكتاب

يحرص جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهر الدولي للكتاب على جذب الجمهور بطريقة مختلفة ومحببة، وذلك لنشر التوعية والتثقيف وإدخال السرور على قلوبهم، وحتى لا يقتصر الجناح على بيع الكتب فقط.

قرر القائمون عليه عمل مسابقة ترفيهية ثقافية يومية بعنوان «اختر هديتك»، عن طريق طرح أسئلة عبر شاشة عرض يجيب عليها رواد المعرض لتشجيعهم على البحث والإجابة على الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

مسابقة «اختر هديتك» تجذب زوار المعرض نحوها

وجذبت المسابقة الكثيرون من رواد معرض الكتاب ورسمت البسمة على وجوههم، حيث شهد جناح الأزهر الشريف تواجد كثيف وحماس من قبل زوار معرض الكتاب من جميع الفئات العمرية من الجنسين، وحرص زوار الجناح على المشاركة والإجابة على أسئلة المسابقة، من خلال الشاشات التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر منذ بداية أيام المعرض لفعاليات المسابقة، وعرض المواد الوثائقية عن جهود الأزهر وشيخه الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى.

الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة السابعة بمعرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 للعام السابع على التوالي، وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، واختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض هذا ‏العام، والكاتب كامل كيلاني لشخصية أدب الطفل، والمملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.