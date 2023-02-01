ياسمين غيث تعلن خضوعها لعمية إزالة ورم: «ادعولي كتير»

أعلنت الفنانة ياسمين غيث، خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم كبير، مشيرة إلى أن حالتها تتطلب عملية خاصة وأن حجم الورم كبير، ولم يستطع الأطباء إزالته عن طريق التدخل بالمنظار.

ياسمين غيث تعلن خضوعها لعملية جراحية

وكتبت ياسمين غيث، منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: «يا رب اللهم خير لي واختار لي، يا رب نجيني وهونها عليا، واشفيني واشفي كل مريض، خلاص الدكاترة أجمعوا أني لازم هعمل العملية قريب، وهتكون open chest مش منظار، حجم الورم أكبر من أنه يتشال بمنظار».

وأضافت ياسمين غيث: «ربنا اختار لي ده، وأنا راضية والله بس أنا خايفة».

ياسمين غيث تطلب الدعاء من جمهورها

وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: «هقول لكم قبلها بإذن الله، ادعولي كتير، ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل حال».

معاناة ياسمين غيث مع السرطان

وأصيبت ياسمين غيث بمرض السرطان من 5 سنوات كاملة، ولا تزال تعاني من خطورة المرض، وتتابع باستمرار حالتها مع الأطباء.