10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء بإنشاء مشروعات خدمية في المحافظات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 10 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص أراضٍ في المحافظات لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

إقامة مسجد بالوادي الجديد

وجاءت أولى قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة قطعة أرض مخصصة لصالح مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، لإقامة مسجد عليها، لزيادتها لتصبح 522 مترا مربعا بدلا من 230 مترا مربعا.

مبنى وملعب مركز شباب بالدقهلية

وثاني القرارات تمثل في تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالي 7465 مترا مربعا في زمام قرية كفر الأمير عبدالله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مبنى وملعب مركز شباب كفر الأمير عبدالله عليها.

سجل مدني بالمنيا

واشتمل القرار الثالث للدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 210 أمتار مربعة ضمن ترعة الفشنية الملغاة بحي غرب مدينة مغاغة بالمنيا، لصالح قطاع الأحوال المدنية بالمجان لإقامة سجل مدني عليها.

محطة صرف بسوهاج

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 899 مترا مربعا بناحية جزيرة شندويل بمركز سوهاج بسوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان، لإقامة محطة صرف عليها.

وحدة شؤون اجتماعية في سوهاج

واحتوت أيضًا على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 244.28 متر مربع ضمن حوض الخرسا بقرية بنجا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطها في سوهاج، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، بالمجان، لإقامة وحدة شؤون اجتماعية عليها.

مسجد في الدقهلية

وجاء في القرارات، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 342 مترا مربعا بجوار محطة محولات جمصة الجديدة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بجمصة 3 في الدقهلية لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد عليها.

فرع لجامعة السويس بأبو رديس

واشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50 فدانا بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح جامعة السويس، لإقامة فرع للجامعة عليها.

ضم مساحة لمدرسة أبو حزام الابتدائية

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 874 متر مربع الكائنة بجوار مدرسة أبو حزام الابتدائية، بمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمها لمدرسة أبو حزام الابتدائية.

مكتب تموين في المنوفية

وخصص رئيس الوزراء قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80 مترا مربعا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مكتب تموين عليها.

وتضمنت القرارات، إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1549 لسنة 2015، بشأن تخصيص قطعة أرض في محافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية.