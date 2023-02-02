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معرض الكتاب

مستشفيات طب عين شمس بين أفضل 100 منشأة صحية عالمياً 

كتب:

أحمد أبوضيف
10:56 ص | الخميس 02 فبراير 2023
الدكتور محمود المتيني

الدكتور محمود المتيني

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حصول مستشفيات كلية الطب بالجامعة على الترتيب رقم 45 بين أفضل 100 مستشفى حول العالم وفق تصنيف «Brand Finance AMCs»، الأمريكي والذي تضمن عدداً من المؤشرات بينها علاج المرضى، البحث العلمي، فئات التدريس، السمعة، وهي مؤشرات يتم تطبيقها محليًا وعالميًا، ويعد تصنيف AMCs من التصنيفات العالمية التي تقوم بتقييم أداء المستشفيات الرائدة على مستوى العالم.

مواكبة جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي

وثمّن الدكتور محمود المتيني جهود مستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ولفت إلى أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة للمستشفيات الجامعية وذلك لمواكبة جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بالتزامن مع العمل الدؤوب للانتهاء من المشروع القومي «مدينة عين شمس الطبية».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.