شفط تجمعات مياه الأمطار بالدقهلية.. والأجهزة التنفيذية تعلن رفع درجة الاستعداد

تعرضت بعض المراكز في محافظة الدقهلية على مدار يومين لسقوط أمطارا متوسطة، وبدأت الوحدات المحلية في أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنّه تم التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والميادين، إذ تستمر أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وحتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه.

تشكيل غرفة عمليات في الدقهلية

وأوضحت أنّ غرفة العمليات الرئيسية تتواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكماتها.

التعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية

وذكرت أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة، للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، وضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم وسرعة التعامل مع تراكمات الامطار .