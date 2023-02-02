زملكاوي وأهلاوي يرفعان لافتة في حب «أوباما» بالسعودية.. تحية وصورة مع اللاعب

صورة من المدرجات نشرها يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي الحزم السعودي الحالي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعود إلى آخر مبارة شارك فيها، ظهر خلالها شابين يحملان لافتة كبيرة بصورة وشعار الفارس الأبيض، مكتوب عليها «بنشجع الكيان.. ومع ولاده في كل مكان»، حققت رواجًا كبيرًا، يدل على حب مشجعي الزمالك لأبنائه.

صورة الشابين واللافتة، التقطت من ملعب مباراة الحزم والعروبة، صاحبها محمد عامر، يعمل بالسعودية منذ 8 سنوات، تحدث لـ«الوطن»، عن اللافتة وتفاعل «أوباما» معها، موضحا أنه يشجعً نادي الزمالك أبًا عن جد، ومتابعًا جيدًا للدوري السعودي: «أول ما أوباما انضم لنادي الحزم، فكرت أعمل البنر عشان أعبر عن حبي لنادي الزمالك وليوسف أوباما، عملته وقررت أروح أتفرج على ماتش إمبارح مع نادي العروبة من الملعب، ومعايا البنر».

«أوباما» يشكر «عامر»: اتصورنا بعد الماتش

أثناء عملية الإحماء قبل بدء المبارة، رأي «أوباما» اللافتة، حين كان يحملها «عامر»، فحياه في الملعب، وذهب لتحيته: «سلم عليا، وبعد الماتش جه وقالي هقابلك نتصور، جهزت البنر وجبته واتصورت معاه بعد المبارة»، سعادة كبيرة شعر بها «عامر» بعد تفاعل لاعب الحزم مع اللافتة: «اتصورنا مع بعض بعد الماتش، أوباما شخصية محترمة جدًا، وبيحب نادي الزمالك».

«أهلاوي» حمل اللافتة معه: بينا روح رياضية

صديق «عامر» كان بجانبه أثناء المباراة، وساعده في حمل البنر بالمدرجات، رغم أنه مشجعًا للنادي الأهلي: «اللي كان ماسك معايا اللافتة صديقي، وبينا وبين بعض روح رياضية، رغم أنه متعصب للنادي الأهلي، جه معايا ورفع البنر»، مُضيفًا أنهما قطعا مسافة طويلة للوصول إلى الملعب، ومشاهدة المباراة: «قطعنا 100 كيلومتر رايح، و100 كيلومتر راجع، أنا بحب أي حد بيحب الزمالك، وأوباما ابن النادي، لازم أحبه وأشجعه، وأكون في ضهره، وكان وشنا حلو عليه، وفازوا بالماتش».

ونشر يوسف أوباما عبر «فيسبوك»، صورة «عامر» واللافتة، وصديقه الأهلاوي، أثناء رفعها بالمدرجات، وعلق عليها: «شكرًا جدًا».