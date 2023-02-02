رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

تحرير 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:41 م | الخميس 02 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور، 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة على مدار محافظات الجمهورية المختلفة، كما جرى ضبط 569 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ رفع 83 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، إضافة إلى ضبط 569 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

اقرأ المزيد:

«المرور»: تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

تحرير 2930 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة 

تحرير 2709 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تحرير 3066 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار