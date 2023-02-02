تحرير 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة على مدار محافظات الجمهورية المختلفة، كما جرى ضبط 569 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ رفع 83 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، إضافة إلى ضبط 569 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2585 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.