القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بمعاكسة الفتيات في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام 5 أشخاص بمعاكسة الفتيات والاعتداء عليهن بالطريق العام بدمنهور في محافظة البحيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أمن البحيرة تلقى بلاغا بالواقعة من شخص

ووفق بيان وزارة الداخلية، إنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من أحد المواطنين بمشاهدته 5 أشخاص يستقلون «تروسيكل»، بدون لوحات معدنية، وقيام أحدهم بالقيادة برعونة، وكذا معاكستهم الفتيات والتعدي عليهن بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وذكر البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم، وتبين أنهم 5 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزتهم المركبة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.