«أمن المنافذ» يضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا في مجال المخالفات الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة، و44 في مجال الأمن العام، وتنفيذ 172 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية.