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«أمن المنافذ» يضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:25 م | الخميس 02 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا في مجال المخالفات الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة، و44 في مجال الأمن العام، وتنفيذ 172 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية.

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