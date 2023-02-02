حبس تشكيل عصابي سرق ألواح طاقة شمسية بـ1.5 مليون جنيه في البحيرة

قرر المستشار محمد شتا مدير نيابة كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة، حبس 7 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بنطاق محافظتي البحيرة والأقصر، لاتهامهم بالقيام بسرقة 14 لوح طاقة شمسية من أحد المزارع الكائنة بدائرة مركز بدر في البحيرة.

سرقة 14 لوح طاقة شمسية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تكنتى من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين بإكتشافة سرقة 14 لوح طاقة شمسية من أرضه الكائنة بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي البحيرة والأقصر تخصص نشاطه فى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية.

إخطار بواقعة السرقة

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر ، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص «صاحب مزرعة» بدائرة المركز، باكتشافه سرقة 14 لوح طاقة شمسية من أرضه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء عمرو الشامي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي البحيرة والأقصر.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن البحيرة والأقصر تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وعدد 9 وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز ، كما تم بإرشادهم ضبط 148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى مليون و480 ألف جنيه.

و حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم.