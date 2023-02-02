7 خطوات لتوصيل البطاقة التموينية إلى باب منزلك.. «سهلة وبسيطة»

عند فقدان بطاقة التموين أو تلفها أو إصدار واحدة جديدة، يسعى المواطنون سريعا إلى الحصول على بطاقة جديدة، ووفرت وزارة التموين تلك الخدمة بشكل ميسر وسهل.

ويمكن الحصول على بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد، وتوصيلها إلى باب منزلك، عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، إذ تستمر الوزارة في إتاحة خدمة جديدة وهى توصيل البطاقات إلى المنازل.

رسوم توصيل بطاقات التموين للمنزل

وتصل خدمة رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها، وذلك بالتنسيق بين الوزارة وهيئة البريد.

خطوات تقديم طلب للحصول على بطاقة التموين

وفيما يلي، نوضح خطوات توصيل بطاقة التموين للمنازل، تيسيرا على أصحاب البطاقات من المستفيدين من منظومة الدعم التي تقدمها الدولة.

- على الراغبين في إصدار بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد، الدخول إلى تطبيق المخصص للسلع التموينية عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

- تسجيل اسم المواطن.

- تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص صاحب البطاقة التموينية.

- تسجيل رقم بطاقة التموين، واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.

- ستظهر قائمة بالخدمة التي يريدها المواطن.

- يختار صاحب بطاقة التموين الخدمة التي يريدها مع خدمة التوصيل للمنزل.

- يتم كتابة العنوان بشكل مفصل.

بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها في اليوم التالي لتقديم طلبه.