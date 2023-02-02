هدية وكتيب للجيب للأطفال بالعدد الجديد لمجلة فارس

صدر العدد الشهري الجديد من مجلة فارس بعنوان «زهور فبراير»، التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم، برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية هويدا حافظ، حيث كتبت مقالا بعنوان «في الإجازة.. 7 فوائد» إذ تصدر عدد المجلة.

مجلة فارس

وتضمن العدد الجديد من مجلة فارس، العديد من القصص الممتعة والمواضيع والمعلومات المفيدة للصغار والكبار، وأخبار ومواهب وصور الأطفال من كل مكان.

مسابقة ماما حبيبتي

واشتمل العدد الجديد من مجلة فارس أيضا، على أسئلة مسابقة «ماما.. حبيبتي».

وأعلنت المجلة، تقديم هديتين من مجلة فارس، الأولى (ألبوم ذكرياتنا الحلوة)، لتسجلوا الأطفال أجمل الذكريات التى تكبر معهم يومًا بعد يوم، ويستمتعوا بأجمل الأوقات جمعتكم بأحبابكم ويضيفوا لها كل يوم ذكرى جديدة.

والثانية كتيب «فارس جيب» بعنوان «مملكة الأحلام»، من مغامرات «هلال».