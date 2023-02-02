حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه في البحيرة

أصدر المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني، يأتي ذلك لاتهامه بقتل صديقه بسب خلافات بينهما، بقرية صفط العنب التابعة لدائرة لكوم حمادة في البحيرة.

مقتل شاب على يد صديقه في البحيرة

كانت قرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة وقوع مشاجرة، ما أدى إلى مصرع شاب إثر إصابته بعدة طعنات نافذة على يد صديقه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كوم حمادة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بمصرع شاب

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال مستشفى كوم حمادة جثة شاب يدعى «عمر. ع. ز»، مقيم بقرية قرية صفط العنب التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى العام جثة هامدة، بها عدة طعنات نافذة جراء تعدى من آخر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب استئذان النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

قال محمد الفقي محام بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 15 سنة، كونها مشاجرة لا تعتمد على القتل العمد، ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.