درجات النجاح للشهادة الإعدادية 2023.. اعرف طريقة حسابها

منذ إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في عدد من المحافظات، ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن درجات النجاح للشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول.

درجات النجاح للشهادة الإعدادية 2023

ونستعرض خلال السطور التالية درجات النجاح للشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول وهي كالتالي:

درجات النجاح في مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2023 من 10 درجات من أصل 20 درجة هي مجموع المادة.

درجة النجاح في مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية 2023 من 10 درجات من أصل 30 درجة هي مجموع النتيجة.

درجة النجاح في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2023 من 20 درجة من أصل 40 درجة هي مجموع المادة .

درجة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2023 من 15 درجة من أصل الدرجة التي هي 30 درجة .

درجة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 10 درجات من أصل 20 درجة.

بعض المديريات تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء، فيما لا تزال باقي المديريات لم تنته من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيحة من قبل المحافظين.