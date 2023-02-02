تفاصيل تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

بذلت الدولة جهودا لتمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، في إطار خطتها لتطوير البنية التحتية والنقل بصفة عامة، خاصة وأن مصر على استعداد تام لمعاونة أشقائها الأفارقـة، في تنفيذ كل مشروعات البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية المتخصصة، وبإشراف المكاتب الاستشارية المصرية.

تفاصيل تمويل مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جهود تمويل مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط:

- تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار من الحكومة المصرية.

- قامت مصر بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة 650 ألف دولار.

- جار الانتهاء من الاتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتوفير مبلغ 2 مليون دولار، لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى.

- ستقوم مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.

المشروعات تمت تحت إشراف الاستشاريين المصريين

وفق تقرير رسمي، تمت كل هذه المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ 2014 وحتى الآن بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وتحت إشراف الاستشاريين المصريين.