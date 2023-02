ضابط أمريكي ينقذ سائق سيارة من الموت حرقًا.. «صور وفيديو»

تشهد الولايات المتحدة أحداث عنف وعنصرية من جانب عناصر الشرطة تجاه المواطنين ذوي البشرة السوداء، وفي كثير من الأحيان تصف السلطات الأعمال التي تمارسها القوات الأمنية بحق المدنيين بالقوة المفرطة والعنف اللامبرر، ورغم العنصرية وأعمال العنف إلا أن الأمر لا يمنع كثير من العناصر من الأعمال الطيبة تجاه الأمريكيين.

وكان خير مثال على قيام ضباط الشرطة بأعمالهم الموكلة إليهم، حيث أنقذ عنصر أمني في مدينة «لاس فيجاس» الأمريكية،رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران.

ونشرت شرطة «لاس فيجاس»، مقطع فيديو، لعملية إنقاذ رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران، وأظهر الفيديو، قيام رجل الشرطة ويدعى ديريك ستيبينز، إلى جانب سائح يدعى جاستن ماوزر، يحاولون سحب السائق الذي بدا فاقدا لوعيه، بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.

وكانت سيارة «بي إم دبليو»، اصطدمت بشجرة نخيل، ثم اشتعلت فيها النيران، في اللحظة التي تمكن فيها رجل الشرطة ديريك ستيبينز وسائح من «ولاية كنتاكي»، من سحب السائق.

وأثنى كثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو على شجاعة الشرطي الأمريكي والسائح، والتي أسهمت في إنقاذ حياة السائق، فيما قال ستيبينز: «واصلت جره بعيدًا عن السيارة. وعندما فعلت ذلك، أصبح المزيد من الدخان، والمزيد من اللهب داخل السيارة».

تم نقل الضابط ستيبينز إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

NEW VIDEO: FIERY STRIP RESCUE



This afternoon around 4:37 pm, our @LVMPDCCAC officer and a bystander pulled a driver from a burning car near Las Vegas Boulevard and Siegfried and Roy Drive. pic.twitter.com/t1kCG43a8w